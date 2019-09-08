Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
- 08 сентября 2019, 19:27
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время воскресного заседания правительства по ошибке назвал Бориса Джонсона Ельциным, пишет влиятельная израильская газета Haaretz.
По данным издания, глава израильского кабинета министров рассказывал о своем недавнем визите в Великобританию.
Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США, — заявил Нетаньяху.
Однако премьера тут же поправили, отметив, что он перепутал фамилии. В ответ на это Нетаньяху улыбнулся и сказал, что таким образом проверял, внимательно ли его слушают.
В середине августа супруга израильского премьера закатила скандал во время официального визита в Киев, бросив на землю гостевой каравай.
В апреле нынешнего года, как писал «Ридус», Биньямин Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в пятый раз.
Бориса Джонсоны выбрали премьер-министром Великобритании в июле этого года.
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