Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии

В результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, пострадали не менее 14 человек, сообщает Focus-online.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за попадания воды на раскаленную жаровню с горячим жиром, так как в момент инцидента в городе шел дождь.

Городская полиция заявила, что речь, вероятнее всего, не идет о взрыве газа.

Пострадавшие люди на вертолетах были госпитализированы в клиники Рурской области и Кельна.

В настоящее время расследование инцидента ведет уголовная полиция, отмечает газета «Известия».

Backesfest — немецкий фестиваль выпечки, во время которого местные пекарни на городских площадях готовят различные виды изделий из муки.