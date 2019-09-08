Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
- 08 сентября 2019, 18:56
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, пострадали не менее 14 человек, сообщает Focus-online.
По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за попадания воды на раскаленную жаровню с горячим жиром, так как в момент инцидента в городе шел дождь.
Городская полиция заявила, что речь, вероятнее всего, не идет о взрыве газа.
Пострадавшие люди на вертолетах были госпитализированы в клиники Рурской области и Кельна.
В настоящее время расследование инцидента ведет уголовная полиция, отмечает газета «Известия».
Backesfest — немецкий фестиваль выпечки, во время которого местные пекарни на городских площадях готовят различные виды изделий из муки.
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