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Во Франции назвали число погибших этим летом из-за аномальной жары

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен сообщила в эфире радиостанции Franceinfo, что нынешним летом аномально жаркая погода в стране стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.

Глава ведомства подчеркнула, что во Франции в этом году было 18 дней очень сильной жары, что отразилось на самочувствии почти 20 миллионов человек.

По ее словам, половина умерших — это люди старше 75 лет.

При этом Бюзен отметила, что во время жары 2003 года во Франции умерло в 10 раз больше жителей — 15 тысяч человек.

Министр убеждена, что большого числа жертв этим летом удалось избежать благодаря вовремя оказанной помощи людям пожилого возраста.

Как сообщал «Ридус», в Париже 25 июля был установлен очередной температурный рекорд, когда столбики термометров поднялись до отметки 42,6 градуса.

Французский архитектор Филипп Вильнёв, отвечающий за реставрацию исторических памятников в стране, заявил тогда, что из-за жары возник риск обрушения свода собора Парижской Богоматери.

Ранее, 28 июня, во департаменте Эро на юге страны столбик термометра поднялся до 48 градусов по Цельсию, что является температурным рекордом для континентальной Франции.

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