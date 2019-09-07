Экс-участница Pussy Riot задержана по заявлению о квартирной краже

Бывшая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и группа ее знакомых были задержаны сотрудниками полиции в рамках проверки информации о квартирной краже.

Как сообщила ТАСС адвокат задержанных Татьяна Молоканова, проверка заявления о краже стала формальным поводом к задержанию.

«Кто-то позвонил по номеру „02“ и сообщил о краже в квартире дома, возле которого задержали Толоконникову и ее знакомых», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время в отделе полиции «Даниловский» остаются 11 человек, включая Толоконникову.

Ранее СМИ сообщили о задержании Толоконниковой и еще 14 человек у одного из домов на юге Москвы. На них была форма полицейских и судей.

Напомним, в 2012 году Надежда Толоконникова и Мария Алехина были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве: участницы Pussy Riot устроили «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. В декабре 2013 года обе активистки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой к 20-летию Конституции.