найти ×
   
  • USD -0.05
    66.00
  • EUR +0.01
    72.89
СохранитьСохранено0
×

2011239

Экс-участница Pussy Riot задержана по заявлению о квартирной краже

Small f1a6d446e0
© Facebook.com

© Facebook.com

Бывшая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и группа ее знакомых были задержаны сотрудниками полиции в рамках проверки информации о квартирной краже.

Как сообщила ТАСС адвокат задержанных Татьяна Молоканова, проверка заявления о краже стала формальным поводом к задержанию.

«Кто-то позвонил по номеру „02“ и сообщил о краже в квартире дома, возле которого задержали Толоконникову и ее знакомых», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время в отделе полиции «Даниловский» остаются 11 человек, включая Толоконникову.

Ранее СМИ сообщили о задержании Толоконниковой и еще 14 человек у одного из домов на юге Москвы. На них была форма полицейских и судей.

Напомним, в 2012 году Надежда Толоконникова и Мария Алехина были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве: участницы Pussy Riot устроили «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. В декабре 2013 года обе активистки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой к 20-летию Конституции.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
8025492читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3026607читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ

А заодно запустила стихийный флешмоб.

8011314читать позжечитаю позже

Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти20 августа

Слухи о вечной войне кошек и собак оказались преувеличением.

23082990читать позжечитаю позже