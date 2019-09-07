В Москве установлен мировой рекорд по хайлайну
- 07 сентября 2019, 19:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в Москве прошли выступления хайлайнеров.
В результате спортсмену из Германии Фриди Кюне удалось установить мировой рекорд.
Он прошел по стропе, натянутой в «Москва-Сити» между башнями «ОКО» и Neva Towers на высоте 350 метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Немец преодолел 245 метров, что почти на 100 метров превышает предыдущий рекорд. Новое достижение попадет в Книгу рекордов Гиннеса.
Правда, у хайлайнеров еще есть шанс превзойти результат Кюне, поскольку их выступления продолжатся во второй день празднования Дня города.
Как отмечает ФАН, в День города в столице проведут более 1,5 тысячи мероприятий, включая концерты и мастер-классы.
Ранее сообщалось, что канатоходец сорвался при прохождении между башнями «Москва-сити». Очевидцы сняли экстремала на видео.
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