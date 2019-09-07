В Москве установлен мировой рекорд по хайлайну

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в Москве прошли выступления хайлайнеров.

В результате спортсмену из Германии Фриди Кюне удалось установить мировой рекорд.

Он прошел по стропе, натянутой в «Москва-Сити» между башнями «ОКО» и Neva Towers на высоте 350 метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Немец преодолел 245 метров, что почти на 100 метров превышает предыдущий рекорд. Новое достижение попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Правда, у хайлайнеров еще есть шанс превзойти результат Кюне, поскольку их выступления продолжатся во второй день празднования Дня города.

Как отмечает ФАН, в День города в столице проведут более 1,5 тысячи мероприятий, включая концерты и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что канатоходец сорвался при прохождении между башнями «Москва-сити». Очевидцы сняли экстремала на видео.