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В Москве установлен мировой рекорд по хайлайну

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© mos.ru

© mos.ru

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в Москве прошли выступления хайлайнеров.

В результате спортсмену из Германии Фриди Кюне удалось установить мировой рекорд.

Он прошел по стропе, натянутой в «Москва-Сити» между башнями «ОКО» и Neva Towers на высоте 350 метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Немец преодолел 245 метров, что почти на 100 метров превышает предыдущий рекорд. Новое достижение попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Правда, у хайлайнеров еще есть шанс превзойти результат Кюне, поскольку их выступления продолжатся во второй день празднования Дня города.

Как отмечает ФАН, в День города в столице проведут более 1,5 тысячи мероприятий, включая концерты и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что канатоходец сорвался при прохождении между башнями «Москва-сити». Очевидцы сняли экстремала на видео.

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