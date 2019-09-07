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Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову

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Задержан подозреваемый в нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что подозреваемый в разбойном нападении на дом главы Центризбиркома был задержан сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Волк также назвала личность задержанного. «Им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения», — сказала собеседница агентства.

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, задержан приезжий из Казахстана без документов, жилья и средств к существованию. Он был обнаружен в шалаше в лесу, неподалеку от поселка, где совершил преступление. По его словам, он забрался в дом Памфиловой, чтобы найти какую-нибудь еду.

По информации РЕН ТВ, 36-летний Башит Карабалаев заявил, что не знал, в чей дом он попал ночью 6 сентября.

Напомним, нападение на Эллу Памфилову было совершено в ночь на 6 сентября. Злоумышленник в маске проник на террасу дома и неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере»).

Позже глава ЦИК пожелала «всем злобным» хорошего здоровья.

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