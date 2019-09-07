Фейки недели: новое повышение пенсионного возраста и сожжение живых свиней

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Очередное повышение пенсионного возраста

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин огорошил россиян новостью о новом повышении пенсионного возраста до 70 лет. Как сообщил парламентарий в интервью «Независимой газете», он «проводил разведку боем» и выяснил, что в правительстве уже создана группа, готовящая «второй этап повышения возраста выхода на пенсию».

«Я не могу их подтвердить вам документально, — говорит Рашкин. — Но это один в один, на 100% та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы».



В правительстве назвали утверждения Валерия Рашкина «полным бредом». Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на источник в кабинете министров.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак», — заявил собеседник агентства.



Закон о повышении пенсионного возраста был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 октября 2018 года. Он устанавливает увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 55 до 60 лет — для женщин, с 60 до 65 лет — для мужчин. Постепенное повышение возраста выхода на пенсию началось в этом году. Переходный период должен продлиться до 2028 года.

Сожжение живых свиней

Жителей Амурской области напугало видео, на котором неизвестные сжигают живых свиней. Люди уверены, что дело происходило в их родном регионе, где, как известно, свирепствует африканская чума свиней.

На видео несколько десятков живых свиней бросили в глубокую яму, а после на них скинули подожженный факел. Вероятно, перед этим свиней облили горючей жидкостью. Животные вспыхнули буквально за пару секунд.

Интернет-пользователи назвали данное видео самым душераздирающим зрелищем, которое можно найти на YouTube. Мы не будем публиковать его на наших страницах, поскольку такая расправа над животными и впрямь выглядит очень чудовищно. Если кто-то все же захочет посмотреть на убийство свиней, то ролик без труда можно найти на YouTube.

Информация о том, что расправа над животными происходила в Амурской области оказалась фейком. В реальности видео снимали в одной из деревень Китая. В России к больным африканской чумой свиньям относятся по-другому. Их усыпляют с помощью специальной инъекции, а уже потом кремируют.

Швейцарский гном

В Швейцарских Альпах фотографу якобы удалось снять на камеру настоящего гнома. Видео длится всего 30 секунд. На нем можно увидеть маленького человечка с пушистой белой бородой, облаченного в плащ.

Отдельные пользователи Сети считают, что фотографу действительно пришлось столкнуться с неким необъяснимым явлением. Однако большинство восприняли ролик скептически. Люди полагают, что видео - дешевая подделка, направленная на привлечение внимания.