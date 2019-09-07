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Как прошла посадка индийского зонда на Луну

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Индийский посадочный аппарат «Викрам» с луноходом на борту сегодня ночью, 7 сентября, попытался приземлиться на поверхность нашего спутника.

Наблюдение за посадкой началось поздно вечером 6 сентября, компания на протяжении всего запуска вела онлайн-трансляцию.

Сразу два обстоятельства делают эту посадку уникальной. Это не только первая для индийской космонавтики попытка мягкой посадки на Луну, но и первая в мире попытка посадить научный зонд на южном полюсе Луны, — рассказали руководители миссии.

Напомним, что зонд «Чандраян-2» успешно был выведен на орбиту 22 июля 2019 года. Это произошло благодаря ракете-носителю GSLV Mk III-M1.

В 23:30 по МСК руководители миссии сообщили, что «Викрам», который уже начал сближение с Луной, потерял связь с Землей.

Спустя несколько минут, когда установить связь не удалось, глава ISRO заявил:

Аппарат Vikram спускался, как планировалось, работал нормально до высоты 2,1 километра. Позднее, связь с аппаратом с наземными станцями была потеряна. Данные анализируются.

Скорее всего, аппарат все-таки приземлился на Луну, но мог повредиться и потерять связь с Землей. В любом случае, эта информация еще будет проверяться.

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