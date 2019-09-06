В школе на Кубани пять девочек отравились принесенными таблетками

Пять учениц девятого класса одной из школ Староминского района Краснодарского края отравились лекарственными препаратами.

«Трое находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, двое находятся в детском отделении больницы», — сообщили ТАСС в региональном ГУ МВД РФ.

По предварительным данным, таблетки принесла в школу одна из девочек, приводит агентство данные источника в экстренных службах региона.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту отравления школьниц. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Уже известно, что на учете у комиссии по делам несовершеннолетних школьницы не состоят, все из благополучных семей.

Ранее сообщалось, что на Ибице в Испании случайно отравилась наркотиком 3-летняя девочка, приехавшая из России на отдых вместе с семьей.

До этого 2-летний мальчик умер в столице после того, как выпил дедушкино лекарство от аритмии, а 3-летняя девочка умерла из-за таблеток бабушки на даче в Подмосковье.