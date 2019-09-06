В школе на Кубани пять девочек отравились принесенными таблетками
- 06 сентября 2019, 20:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пять учениц девятого класса одной из школ Староминского района Краснодарского края отравились лекарственными препаратами.
«Трое находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, двое находятся в детском отделении больницы», — сообщили ТАСС в региональном ГУ МВД РФ.
По предварительным данным, таблетки принесла в школу одна из девочек, приводит агентство данные источника в экстренных службах региона.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту отравления школьниц. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Уже известно, что на учете у комиссии по делам несовершеннолетних школьницы не состоят, все из благополучных семей.
Ранее сообщалось, что на Ибице в Испании случайно отравилась наркотиком 3-летняя девочка, приехавшая из России на отдых вместе с семьей.
До этого 2-летний мальчик умер в столице после того, как выпил дедушкино лекарство от аритмии, а 3-летняя девочка умерла из-за таблеток бабушки на даче в Подмосковье.
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