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Памфилова пожелала «всем злобным» хорошего здоровья

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, недавно пострадавшая от разбойного нападения на нее, пожелала здоровья всем, кто недоволен ее деятельностью на посту главы ЦИК.

По ее словам, в любом случае она никому не желает пережить то, что с ней произошло.

Она уточнила, что в большей степени пострадала не столько физически, сколько психоэмоционально.

«Всем моим конспирологам, злобствующим и злорадствующим — я вам ничего подобного не желаю», — цитирует Памфилову ТАСС.

Говоря о своем состоянии, она подчеркнула, что не изображает из себя жертву после нападения, и пообещала быть в форме к намеченным на 8 сентября выборам. «Как председатель с полной силой и с присущей мне энергией буду делать то, что я обязана делать, никому не дам расслабиться», — приводит агентство слова главы ЦИК.

Памфилова также отметила, что никогда никому не желала, не желает и не пожелает зла в ответ. «Я всем злобным хочу пожелать только хорошего здоровья», — добавила она.

Нападение на Эллу Памфилову было совершено в ночь на 6 сентября. Злоумышленник в маске проник на террасу дома и неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере»).

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