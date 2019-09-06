Памфилова пожелала «всем злобным» хорошего здоровья

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, недавно пострадавшая от разбойного нападения на нее, пожелала здоровья всем, кто недоволен ее деятельностью на посту главы ЦИК.

По ее словам, в любом случае она никому не желает пережить то, что с ней произошло.

Она уточнила, что в большей степени пострадала не столько физически, сколько психоэмоционально.

«Всем моим конспирологам, злобствующим и злорадствующим — я вам ничего подобного не желаю», — цитирует Памфилову ТАСС.

Говоря о своем состоянии, она подчеркнула, что не изображает из себя жертву после нападения, и пообещала быть в форме к намеченным на 8 сентября выборам. «Как председатель с полной силой и с присущей мне энергией буду делать то, что я обязана делать, никому не дам расслабиться», — приводит агентство слова главы ЦИК.

Памфилова также отметила, что никогда никому не желала, не желает и не пожелает зла в ответ. «Я всем злобным хочу пожелать только хорошего здоровья», — добавила она.

Нападение на Эллу Памфилову было совершено в ночь на 6 сентября. Злоумышленник в маске проник на террасу дома и неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере»).

