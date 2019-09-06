Норкин оценил ущерб, нанесенный НТВ лидером «Трезвой России»

Во время конфликта, произошедшего на съемках программы НТВ «Место встречи, руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев повредил звуковую гарнитуру стоимостью около пяти тысяч долларов.

Об этом сообщил корреспонденту ФАН ведущий ток-шоу Андрей Норкин.

Он признался, что не знает, будет ли НТВ взыскивать материальный ущерб, поскольку это решение примет руководство компании.

«Я не знаю, насколько разрушен этот прибор. Но он достаточно дорогой — порядка пяти тысяч долларов стоит», — рассказал Норкин изданию.

Ранее телеведущий разместил на своей странице в Facebook фрагмент передачи, в которой обсуждалась инициатива Минздрава РФ о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года.

На кадрах видно, что Хамзаев вступил в перепалку с политологом Алексеем Тимофеевым и обозвал его дураком. Когда же Норкин попросил лидера «Трезвой России» покинуть студию, тот сначала отказался это сделать, а потом закатил скандал, швырнув на пол звуковую гарнитуру.

До этого Норкин не раз выгонял из студии разбушевавшихся гостей. Например, в марте он попросил удалиться украинского политолога Павла Жовниренко.

Во время записи эфира программы «Место встречи», состоявшейся 22 февраля 2018 года, он подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым, а 11 сентября того же года выгнал из студии перебившего его украинского эксперта.

Кроме того, в сентябре 2017 года Норкин выгнал из студии НТВ украинского политолога Кирилла Климчука после того, как тот назвал Россию «страной-гопником».