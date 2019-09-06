В Москве еще неделю будет тепло и сухо

С начала выходных до конца следующей недели в столице продержится сухая и теплая погода с температурой, превышающей +20 градусов.

Как сообщили в центре погоды «Фобос», 7 и 8 сентября в Москве ожидается переменная облачность с южным и юго-западным ветром 1—6 м/с, а температура воздуха в дневные часы составит +23…+25 градусов.

Такая погода по своим температурным характеристикам соответствует началу августа, приводит сообщение газета «Известия».

По прогнозу синоптиков, осадков не ожидается вплоть до пятницы, 13 сентября.

В ночное время столбики термометров поднимутся до +13…+14 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что погода осенью будет очень хорошей, а средняя температура воздуха — чуть выше нормы. По его словам, в этом году в столице ожидаются теплая осень с дефицитом осадков, а также поздняя зима.