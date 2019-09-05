В Шереметьево получил повреждение Boeing 777

Выполнявший рейс Пекин — Москва авиалайнер Boeing 777 в аэропорту Шереметьево получил повреждения двери телетрапом после высадки пассажиров, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник воздушной гавани.

В связи с инцидентом, произошедшим в 14:45 в четверг, 5 сентября, самолет отстранен от полетов.

«Пострадавших нет», — отметил собеседник агентства.

По его словам, аэропорт после инцидента продолжил работу в штатном режиме.

Как сообщал «Ридус», два дня назад в Шереметьево два самолета столкнулись крыльями на взлетно- посадочной полосе. Один из авиалайнеров готовился к вылету в Пекин.