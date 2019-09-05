В Шереметьево получил повреждение Boeing 777
- 05 сентября 2019, 20:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Выполнявший рейс Пекин — Москва авиалайнер Boeing 777 в аэропорту Шереметьево получил повреждения двери телетрапом после высадки пассажиров, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник воздушной гавани.
В связи с инцидентом, произошедшим в 14:45 в четверг, 5 сентября, самолет отстранен от полетов.
«Пострадавших нет», — отметил собеседник агентства.
По его словам, аэропорт после инцидента продолжил работу в штатном режиме.
Как сообщал «Ридус», два дня назад в Шереметьево два самолета столкнулись крыльями на взлетно- посадочной полосе. Один из авиалайнеров готовился к вылету в Пекин.
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