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В Шереметьево получил повреждение Boeing 777

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Выполнявший рейс Пекин — Москва авиалайнер Boeing 777 в аэропорту Шереметьево получил повреждения двери телетрапом после высадки пассажиров, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник воздушной гавани.

В связи с инцидентом, произошедшим в 14:45 в четверг, 5 сентября, самолет отстранен от полетов.

«Пострадавших нет», — отметил собеседник агентства.

По его словам, аэропорт после инцидента продолжил работу в штатном режиме.

Как сообщал «Ридус», два дня назад в Шереметьево два самолета столкнулись крыльями на взлетно- посадочной полосе. Один из авиалайнеров готовился к вылету в Пекин.

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