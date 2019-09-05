найти ×
   
  • USD
    66.05
  • EUR
    72.88
СохранитьСохранено0
×

-4043267

Названо число детей, которые получат зарубежные лекарства

Small default
© Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС

Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила, что выделение средств на закупку необходимых детям иностранных лекарств позволит обеспечить ими около 3 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Сегодня, как сообщал «Ридус», премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на закупку импортных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По словам главы правительства, покупать иностранные препараты придется до конца 2023, пока в нашей стране не будет налажено производство всех необходимых лекарственных средств.

Федермессер отметила, что медикаменты будут закуплены в ближайшие дни в том объеме, который прописан в документе

По ее словам, распоряжение правительства стало важным шагом на пути восстановления доверия общества к государственной системе здравоохранения.

Она также добавила, что в обозримом будущем данное распоряжение позволит прийти к ускоренной регистрации заявленных препаратов, к внесению изменений в федеральное законодательство по обороту лекарственных средств и в финале — к собственному производству этих препаратов, отмечает агентство.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Анна ЛевченкоПравозащитница
Дети разводов: как манипуляция родителей доводит до криминала

Пожалуй, это самая болезненная тема, которая только может существовать в нашей отрасли.

00501читать позжечитаю позже
Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма
0013838читать позжечитаю позже
Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
009510читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-2548489читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

25064815читать позжечитаю позже