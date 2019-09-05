Названо число детей, которые получат зарубежные лекарства

Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила, что выделение средств на закупку необходимых детям иностранных лекарств позволит обеспечить ими около 3 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Сегодня, как сообщал «Ридус», премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на закупку импортных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По словам главы правительства, покупать иностранные препараты придется до конца 2023, пока в нашей стране не будет налажено производство всех необходимых лекарственных средств.



Федермессер отметила, что медикаменты будут закуплены в ближайшие дни в том объеме, который прописан в документе

По ее словам, распоряжение правительства стало важным шагом на пути восстановления доверия общества к государственной системе здравоохранения.

Она также добавила, что в обозримом будущем данное распоряжение позволит прийти к ускоренной регистрации заявленных препаратов, к внесению изменений в федеральное законодательство по обороту лекарственных средств и в финале — к собственному производству этих препаратов, отмечает агентство.