На границе Сербии и Болгарии задержали российского мошенника

На границе Болгарии и Сербии задержали гражданина России, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах России.

Жителя Санкт-Петербурга Эдуард Солохина судили по статье «Мошенничество».

В марте нынешнего года рассмотрение дела было приостановлено, так как обвиняемый скрылся за границей, отметил собеседник агентства.

52-летнего петербуржца объявили в розыск через Интерпол. По данным ведомства, его разыскивали за шесть эпизодов мошенничества.

Как сообщал «Ридус», месяц назад полиция Сербии задержала в городе Нови-Сад мошенника 1981 года рождения, выдававшего себя за сотрудника органов безопасности РФ с целью получения денег от граждан за несуществующие услуги.