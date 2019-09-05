На границе Сербии и Болгарии задержали российского мошенника
- 05 сентября 2019, 18:38
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На границе Болгарии и Сербии задержали гражданина России, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах России.
Жителя Санкт-Петербурга Эдуард Солохина судили по статье «Мошенничество».
В марте нынешнего года рассмотрение дела было приостановлено, так как обвиняемый скрылся за границей, отметил собеседник агентства.
52-летнего петербуржца объявили в розыск через Интерпол. По данным ведомства, его разыскивали за шесть эпизодов мошенничества.
Как сообщал «Ридус», месяц назад полиция Сербии задержала в городе Нови-Сад мошенника 1981 года рождения, выдававшего себя за сотрудника органов безопасности РФ с целью получения денег от граждан за несуществующие услуги.
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