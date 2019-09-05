Минобороны опровергло гибель в Сирии российских офицеров

Министерство обороны РФ опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели в Сирии российских военнослужащих.

В ведомстве подчеркнули, что районе населенного пункта Джурин, который упоминался ранее, нет «наблюдательных постов» российской стороны, отмечает ФАН.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщила, что в Сирии погибли три офицера Вооруженных сил России.

Отмечалось, что трагический инцидент произошел в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени около российского наблюдательного поста в районе населенного пункта Джурин в провинции Идлиб.

Собеседник издания отметил, что, по предварительным данным, три российских офицера погибли от осколков разорвавшихся мин ОЗМ-72, еще двое военных были сильно ранены,

Первым об инциденте с российскими спецназовцами сообщило арабское издание Al-Masdar.

Как сообщал «Ридус», вечером 3 сентября боевики предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии при помощи двух беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты системой ПВО.

В воскресенье, 1 сентября, российский Центр по примирению в Сирии обвинил США в нанесении авиаудара по Идлибу вопреки всем договоренностям. Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения. Американцы при этом не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.

