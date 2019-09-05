СМИ сообщили о гибели в Сирии трех российских офицеров

В Сирии погибли три офицера Вооруженных сил России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его словам, трагический инцидент произошел в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин в провинции Идлиб.

По предварительным данным, три российских офицера погибли от осколков разорвавшихся мин ОЗМ-72, еще двое военных были сильно ранены, отметил собеседник издания.

Ранее об инциденте с российскими спецназовцами сообщило арабское издание Al-Masdar.

Как сообщал «Ридус», вечером 3 сентября боевики предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии при помощи двух беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты системой ПВО.

В воскресенье, 1 сентября, российский Центр по примирению в Сирии обвинил США в нанесении авиаудара по Идлибу вопреки всем договоренностям. Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения. Американцы при этом не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.