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В России впервые с 2017 года зафиксировали месячную дефляцию

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Впервые с сентября 2017 года в России зафиксирована месячная дефляция, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В течение августа потребительские цены в стране снизились на 0,2%.

По данным статистического ведомства, в 63 субъектах Российской Федерации потребительские товары и услуги подешевели на 0,1−0,8%.

При этом больше всего цены снизились в Тверской области — на 0,8%, Чувашии и Тульской области — на 0,7%.

В Москве за август цены снизились на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,6%.

В то же время в девяти субъектах РФ наблюдался относительный рост цен на товары и услуги. Так, более всего выросли цены в Хабаровском крае — на 0,4%.

Прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8%.

Как сообщал «Ридус», в основном цены снизились на сельскохозяйственную плодоовощную продукцию. По данным Росстата, за ппоследнюю неделю августа практически виды овощей и фруктов подешевели в целом на 3,2%.

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