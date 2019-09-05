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В Оренбуржье выберут лучших управленцев

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© pexels.com

© pexels.com

В Оренбургской области стартовал кадровый конкурс «Команда Оренбуржья».

По словам врио губернатора Дениса Паслера, этот конкурс является продолжением масштабного федерального проекта «Лидеры России».

Он отметил, что необходимо объединить лучшие силы для решения больших региональных задач.

Управление должно быть открытым для каждого, кто приходит с готовыми решениями по развитию региона, по созданию новых точек роста в промышленности, сельском хозяйстве, в социальной сфере. Только в этом случае можно сформировать по-настоящему ударную команду, которая будет работать в новом формате, — убежден врио губернатора области.

Паслер подчеркнул, что Оренбуржью «нужны высокоэффективные кадры с прорывными и современными идеями, а формат открытых конкурсов — отличная площадка для поиска талантливых управленцев и профессионалов, способных занять ведущие позиции в органах государственной власти».

Настоящий конкурс проводится по двум направлениям — кадровому и проектному, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Победители первого, кадрового направления войдут в региональный управленческий резерв.

Победители второго — смогут реализовать свои идеи, которые будут включены в государственные и муниципальные программы.

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