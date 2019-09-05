В Денисовой пещере нашли древнейшую статуэтку лошади

В СМИ появилась информация о том, что специалисты из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили удивительный артефакт в Денисовой пещере.

Сообщается, что во время августовских раскопок была найдена идеально сохранившаяся фигурка лошади, вырезанная из бивня мамонта. По предварительным данным, возраст статуэтки — около 50 тысяч лет.

Фигурка размером всего 5 сантиметров лежала в 11-м слое пещеры, на глубине примерно 2,5 метра от поверхности.

На месте находки фигурки до этого были обнаружены останки денисовского человека. В 11-м слое во время прошлых раскопок археологи находили различные орудия труда и древние украшения.

Артефакты, обнаруженные в прошлом месяце, еще изучаются, поэтому никакой точной информации и фотографий нет.

До последнего времени самыми древними изображениями животных считались те, что принадлежат к западноевропейским ориньякской и граветтской культурам, их датировка составляет 35—33 тысячи лет до новой эры.

Если информация о найденной фигурке лошади подтвердится, она может стать самой древней известной статуэткой. К тому же это даст больше информации о самих денисовцах.

Пока что представители института не комментируют находку.

Напомним, что Денисова пещера находится на юге Алтайского края и известна тем, что здесь жили несколько видов людей. Размеры пещеры внушающие, поэтому ученые разделили ее на три условные части — центральный зал, южная и восточная галереи.

В каждой из частей археологи с 1982 года находят человеческие останки, орудия труда и украшения древних людей. За время раскопок исследователи обнаружили 22 культурных слоя, в которых были найдены неандертальцы и денисовцы, а также останки современных людей.