Hyundai раскрыла дизайн нового экзоскелета

Компания Hyundai представила свою новую разработку — экзоскелет под названием VEX, который предназначен для строителей, работников склада и других людей, занимающихся тяжелым физическим трудом.

В отличие от других схожих экзоскелетов, VEX весит всего 2,5 килограмма, поэтому носить его в течение рабочего дня не составит труда.

Экзоскелеты позволят работникам складов и фабрик выполнять тяжелую работу без чрезмерной нагрузки на мышцы и риска для здоровья, — говорится на сайте компании.

Сам костюм выглядит очень футуристично: сдержанный дизайн и минимум отвлекающих деталей и сложных конструкций. Можно заметить, что на спине есть металлические крепления, которые помогают фиксировать положение скелета.

Каркас самостоятельно определяет нагрузку и подстраивается под работу человека. Несмотря на универсальный дизайн и размер, VEX может подойти практически любому человеку, уверены в компании.



Устройство создано по схеме рюкзака: экзоскелет надевается на спину и фиксирует позвоночник, пресс, локти и другие мышцы и суставы.



Hyundai рассчитывает вывести VEX на рынок к концу 2019 года. Цена устройства не раскрывается.