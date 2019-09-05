Hyundai раскрыла дизайн нового экзоскелета
- 05 сентября 2019, 12:12
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Компания Hyundai представила свою новую разработку — экзоскелет под названием VEX, который предназначен для строителей, работников склада и других людей, занимающихся тяжелым физическим трудом.
В отличие от других схожих экзоскелетов, VEX весит всего 2,5 килограмма, поэтому носить его в течение рабочего дня не составит труда.
Экзоскелеты позволят работникам складов и фабрик выполнять тяжелую работу без чрезмерной нагрузки на мышцы и риска для здоровья, — говорится на сайте компании.
Сам костюм выглядит очень футуристично: сдержанный дизайн и минимум отвлекающих деталей и сложных конструкций. Можно заметить, что на спине есть металлические крепления, которые помогают фиксировать положение скелета.
Каркас самостоятельно определяет нагрузку и подстраивается под работу человека. Несмотря на универсальный дизайн и размер, VEX может подойти практически любому человеку, уверены в компании.
Устройство создано по схеме рюкзака: экзоскелет надевается на спину и фиксирует позвоночник, пресс, локти и другие мышцы и суставы.
Hyundai рассчитывает вывести VEX на рынок к концу 2019 года. Цена устройства не раскрывается.
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