найти ×
   
  • USD -0.45
    66.05
  • EUR -0.19
    72.88
СохранитьСохранено0
×

102942

Hyundai раскрыла дизайн нового экзоскелета

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Компания Hyundai представила свою новую разработку — экзоскелет под названием VEX, который предназначен для строителей, работников склада и других людей, занимающихся тяжелым физическим трудом.

В отличие от других схожих экзоскелетов, VEX весит всего 2,5 килограмма, поэтому носить его в течение рабочего дня не составит труда.

Экзоскелеты позволят работникам складов и фабрик выполнять тяжелую работу без чрезмерной нагрузки на мышцы и риска для здоровья, — говорится на сайте компании.

Сам костюм выглядит очень футуристично: сдержанный дизайн и минимум отвлекающих деталей и сложных конструкций. Можно заметить, что на спине есть металлические крепления, которые помогают фиксировать положение скелета.

Каркас самостоятельно определяет нагрузку и подстраивается под работу человека. Несмотря на универсальный дизайн и размер, VEX может подойти практически любому человеку, уверены в компании.

Устройство создано по схеме рюкзака: экзоскелет надевается на спину и фиксирует позвоночник, пресс, локти и другие мышцы и суставы.

Hyundai рассчитывает вывести VEX на рынок к концу 2019 года. Цена устройства не раскрывается.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь
1012035читать позжечитаю позже
Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
8011314читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

8025492читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

3026607читать позжечитаю позже