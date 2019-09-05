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СМИ: пассажир самолета заменил не вышедшего на работу летчика

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Майкл Брэдли рассказывает пассажирам, что сейчас он будет пилотировать самолет © facebook.com

Майкл Брэдли рассказывает пассажирам, что сейчас он будет пилотировать самолет © facebook.com

Пассажир лайнера авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из британского Манчестера в испанский город Аликанте, занял место не вышедшего на работу пилота.

Как сообщает Manchester Evening News, поскольку у Майкла Брэдли при себе оказалось удостоверение пилота, он предложил свои услуги.

Правда, в авиакомпании уточнили, что пассажиру позволили управлять самолетом только после тщательной проверки. «Это полностью соответствует правилам, так как у пассажира были при себе лицензия и удостоверение личности», — приводит издание слова представителей EasyJet, которые также заверили, что безопасность — высший приоритет авиакомпании.

По данным газеты, полет состоялся без задержек и прошел без происшествий.

В EasyJet поблагодарили Брэдли за помощь, отметив при этом, что произошедший случай является исключением.

Ранее сообщалось, что в лондонском аэропорту Гэтвик задержали рейс на два с половиной часа из-за пьяного пилота, которому все это время искали замену.

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