Ведущий в никуда пешеходный переход появился в Омске

На одной из улиц Омска появился пешеходный переход, который ведет на трамвайные рельсы и газон.

На фотографии, размещенной в соцсетях, видно, что зебра упирается прямо в трамвайные пути, за которыми даже нет тротуара.

Представитель городского департамента транспорта пояснил РИА Новости, что ведущий в никуда пешеходный переход был организован без участия городской администрации. Инициатором его появления стал сетевой магазин, к которому и должны были проложить переход. В департаменте уточнили, что проект был разработан и утвержден около двух лет назад.

На снимке магазин действительно присутствует, но расположен он в значительном отдалении от зебры.

«Департамент транспорта уже направил обращение в ГИБДД с просьбой принудить подрядную организацию к приведению пешеходного перехода в нормативное состояние», — сказал собеседник агентства.



По мнению городских властей, в существующем виде переход небезопасен, поскольку не оборудован подход к переходу и настил через рельсы трамвайных путей, а также не обрезаны ветви ближайших деревьев из-за чего затруднена видимость.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Шалинском районе Свердловской области появились загадочные пешеходные переходы, упирающиеся в дорожное ограждение. Вдобавок рядом с ними были установлены знаки пешеходного перехода в перевернутом виде.