Женщина упала на пути на станции «Царицыно»

На станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии Московского метрополитена женщина упала с платформы на жесткий путь.

Инцидент произошел около 9:05.

Сотрудники полиции, дежурившие на станции, незамедлительно вызвали скорую.

В итоге потерпевшая была передана медикам. Данные о ее состоянии пока отсутствуют.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.