Женщина упала на пути на станции «Царицыно»
- 05 сентября 2019, 10:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии Московского метрополитена женщина упала с платформы на жесткий путь.
Инцидент произошел около 9:05.
Сотрудники полиции, дежурившие на станции, незамедлительно вызвали скорую.
В итоге потерпевшая была передана медикам. Данные о ее состоянии пока отсутствуют.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
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