В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

Журналисты эстонской передачи «Очевидец» заявили, что в республике расквартировано секретное специальное подразделение американских военных.

По их данным, база находится в городе Тапа, сообщает портал Err. ee.

Информацию о выделенных Эстонии 15,7 миллиона долларов на нужды тренировочной базы для секретного спецподразделения ВС США журналисты обнаружили в документах Минобороны США,

В течение полугода корреспонденты передачи вели переговоры с американскими военными, чтобы попасть на секретную базу.

Они заявляют, что им удалось это сделать, но они не имеют права раскрывать точное местонахождение объекта и размеры подразделений.

По их данным, база находится в Эстонии с 2014 года, и предполагается ее расширение.

Причиной для размещения американского спецподразделения в республике стало присоединение к России Крыма и заключенный между США и Эстонией договор, отмечает газета «Взгляд».

Как сообщал «Ридус», президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась 25 лет назад, когда последние российские войска, «последние вагоны с техникой оккупационных войск» 31 августа 1994 года покинули территорию республики.