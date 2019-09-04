Евросоюз приостановил импорт украинских овощей и фруктов
- 04 сентября 2019, 22:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Европейский союз отказался импортировать с Украины яблоки, груши, баклажаны, помидоры, перец и ряд других овощей, сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
Отмечается, что это произошло из-за вступления в силу в странах Евросоюза директивы, направленной на защиту государств содружества от вредных карантинных организмов.
Согласно документу, с 1 сентября все не входящие в ЕС государства должны предоставить доказательства, что у них нет перечисленных в директиве вредных организмов.
Киев направил Еврокомиссии соответствующие документы, однако ответа пока не последовало
В украинской ассоциации отмечают, что неизвестно, сколько времени займет процедура получения разрешения на экспорт от Брюсселя.
По их данным, украинские производители пытаются решить вопрос поставок в частном порядке.
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