Евросоюз приостановил импорт украинских овощей и фруктов

Европейский союз отказался импортировать с Украины яблоки, груши, баклажаны, помидоры, перец и ряд других овощей, сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Отмечается, что это произошло из-за вступления в силу в странах Евросоюза директивы, направленной на защиту государств содружества от вредных карантинных организмов.

Согласно документу, с 1 сентября все не входящие в ЕС государства должны предоставить доказательства, что у них нет перечисленных в директиве вредных организмов.

Киев направил Еврокомиссии соответствующие документы, однако ответа пока не последовало

В украинской ассоциации отмечают, что неизвестно, сколько времени займет процедура получения разрешения на экспорт от Брюсселя.

По их данным, украинские производители пытаются решить вопрос поставок в частном порядке.