Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе
- 04 сентября 2019, 21:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Эльбрусе спасатели эвакуировали альпиниста из Москвы, травмировавшего ногу.
Мужчина 1990 года рождения попросил о помощи, находясь на высоте 3,8 тысячи метров.
Спасатели спустили молодого человека к подножию Эльбруса на поляну Азау, где передали врачам скорой помощи.
В эвакуации участвовали пять сотрудников МЧС, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
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