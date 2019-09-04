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Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе

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© 07.mchs.gov.ru

© 07.mchs.gov.ru

На Эльбрусе спасатели эвакуировали альпиниста из Москвы, травмировавшего ногу.

Мужчина 1990 года рождения попросил о помощи, находясь на высоте 3,8 тысячи метров.

Спасатели спустили молодого человека к подножию Эльбруса на поляну Азау, где передали врачам скорой помощи.

В эвакуации участвовали пять сотрудников МЧС, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

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