На Украине произошла массовая драка при попытке захвата храма
- 04 сентября 2019, 21:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Украине в селе Малинск Ровенской области около 60 человек подрались на территории церкви, сообщается на сайте полиции региона.
В результате инцидента пострадали 11 человек, по данному факту открыто 12 уголовных производств.
По данным правоохранителей, потасовка произошла во вторник, 3 сентября, между представителями религиозных общин.
Выяснилось, что представители новой Православной церкви Украины (ПЦУ) срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.
Ситуация привела к конфликту между представителями религиозных общин, который перерос в массовую драку.
По данным местных СМИ, конфликт произошел между сторонниками ПЦУ и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦМП).
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