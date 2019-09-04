На Украине произошла массовая драка при попытке захвата храма

На Украине в селе Малинск Ровенской области около 60 человек подрались на территории церкви, сообщается на сайте полиции региона.

В результате инцидента пострадали 11 человек, по данному факту открыто 12 уголовных производств.

По данным правоохранителей, потасовка произошла во вторник, 3 сентября, между представителями религиозных общин.

Выяснилось, что представители новой Православной церкви Украины (ПЦУ) срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

Ситуация привела к конфликту между представителями религиозных общин, который перерос в массовую драку.

По данным местных СМИ, конфликт произошел между сторонниками ПЦУ и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦМП).