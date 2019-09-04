Киев выступил за возвращение России в СЦКК

Киев выступил с предложением вернуть российских представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы.

«Прошедшие две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минского договоренностями», — написала пресс-секретарь в Facebook.

«Поэтому в рамках заседания контактной группы украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Общий центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», — добавила Олифер в своем посте.

Кроме того, пресс-секретарь отметила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.



Российский представитель в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам встречи в Минске отметил, что Киев по-прежнему продолжает нарушать режим прекращения огня, хотя последние полтора месяца оказались самыми спокойными, сообщает ФАН.



Как писал «Ридус», в декабре 2017 года из Донбасса в Россию вернулись российские офицеры из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), отметив, что дальнейшая работа российских военных наблюдателей в зоне конфликта становится невозможной из-за введения Украиной с 2018 года биометрического контроля на границе с Россией.