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Российские туристы задержали в Италии уличного вора

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© pixabay.com

© pixabay.com

В центре итальянской Болоньи два гражданина России задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в городском полицейском управлении.

Две российские пары отдыхали на центральной площади города около средневековых башен, когда один из мужчин обнаружил, что у его подруги пропал рюкзак.

В этот момент он увидел, что с рюкзаком в руках убегает какой-то мужчина, и побежал за ним.

Вместе с приятелям они поймали вора и вызвали полицию. Прибывшие не место правоохранители арестовали злоумышленника. Им оказался мигрант из Алжира, ранее привлекавшийся к ответственности за наркотики и незаконное ношение оружия.

«Наш патруль приехал спустя несколько минут. В ходе схватки задержавшие преступника мужчины не пострадали», — сообщил агентству представитель полиции.

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