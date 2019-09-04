В России вновь зафиксировали дефляцию

В России снова зафиксирована недельная дефляция, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Потребительские цены с 27 августа по 2 сентября снизились на 0,1% после нулевой инфляции неделей ранее.

В основном цены уменьшились на сельскохозяйственную плодоовощную продукцию.

Практически виды овощей и фруктов подешевели в целом, по данным ведомства, на 3,2%,

При этом цены на репчатый лук снизились на 7,7%, на морковь — на 6,7%, на картофель — на 6,2%, на томаты — на 5,8%, на яблоки — на 2,0%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились, отмечает газета «Взгляд».

Как сообщал «Ридус», впервые в 2019 году Росстат зафиксировал снижение потребительских цен на продовольственные товары в конце июля.