В России вновь зафиксировали дефляцию
- 04 сентября 2019, 19:16
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В России снова зафиксирована недельная дефляция, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Потребительские цены с 27 августа по 2 сентября снизились на 0,1% после нулевой инфляции неделей ранее.
В основном цены уменьшились на сельскохозяйственную плодоовощную продукцию.
Практически виды овощей и фруктов подешевели в целом, по данным ведомства, на 3,2%,
При этом цены на репчатый лук снизились на 7,7%, на морковь — на 6,7%, на картофель — на 6,2%, на томаты — на 5,8%, на яблоки — на 2,0%.
Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились, отмечает газета «Взгляд».
Как сообщал «Ридус», впервые в 2019 году Росстат зафиксировал снижение потребительских цен на продовольственные товары в конце июля.
Войти через социальные сети: