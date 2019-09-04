В Москве задержали кассиршу брендового магазина, укравшую 6 млн рублей

В центре столицы полицейские задержали сотрудницу одного из брендовых магазинов по подозрению в хищении более 6 млн рублей.

Главный бухгалтер магазина, расположенного на улице Петровка, обнаружила во время ревизии недостачу денежных средств в размере 6 миллионов 300 тысяч рублей, после чего обратилась с заявление в полицию.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что преступление совершила 51-летняя сотрудница магазина, работавшая там кассиром, ее задержали, сообщается на сайте главного управления МВД по Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.