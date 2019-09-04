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В Кремле построят крупнейший подземный археологический комплекс

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Российские ученые рассказали, что под 14-м корпусом Кремля в скором времени появится крупнейший археологический центр в России. На площади около 1500 квадратных метров расположится не только интерактивный музей, но и настоящее место раскопа и артефакты, найденные на этом участке.

Комплекс создадут на руинах фундамента храма Чуда Михаила Архангела. Сохранившиеся части базы храма оставят, а окружающую территорию используют для возведения археологического музея.

Эта площадка станет одним из самых крупных археологических комплексов в стране, который расскажет туристам и жителям столицы о нашем богатом культурном наследии, — говорится в сообщении.

Планируется, что в экспозицию также войдут сохранившиеся и отреставрированные фрагменты собора Чудова монастыря и интерактивная реконструкция облика храма. Посетители музея будут находится над композицией и благодаря прозрачному полу смогут увидеть не только фундамент храма, но и саркофаги, украшения и другие найденные артефакты.

Весь павильон будет стилизован под ландшафт и интерьер XVI века.

Напомним, что храм был обнаружен случайно во время ремонта и демонтажа 14-го корпуса Кремля в 2015—2016 годах. После сноса здания археологи обнаружили фундаменты старинных зданий, которые оказались Малым Николаевским дворцом и церковью Благовещения Чудова монастыря.

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