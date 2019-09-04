Bosch показала «умную» коляску с электроприводом

Компания Bosch представила необычную новинку в своем ассортименте — «умную» детскую коляску под названием eStroller. Одно из главных преимуществ коляски, по заявлению производителя, ее электродвигатели, которые уже подверглись критике пользователей.

Помимо пары электродвигателей у коляски есть еще несколько преимуществ, которые делают ее «умной» и технологичной.

Мы уделили внимание не только технологиям, но и дизайну коляски, чтобы молодым родителям было приятно каждый раз при взгляде на eStroller, — рассказали в компании Bosch.

Согласно описанию, электродвигатели предназначены для помощи при перемещении коляски. То есть женщине придется тратить меньше сил на толкание коляски. Многие пользователи подумали, что электродвигатели предназначены для того, чтобы коляска могла еще и самостоятельно перемещаться, но это не так.

Такая функция была бы очень опасной, да и вряд ли ей бы кто-то пользовался, — пояснили разработчики.

Но весомая помощь в управлении коляской есть. Например, eStroller чувствует, когда мама с ребенком поднимается в гору или совершает торможение.

Встроенные датчики в колесах также анализируют дорожное покрытие и в случае неровной или скользкой дороги помогают сгладить поездку. Так как все датчики нуждаются в зарядке, в случае пустой батареи eStroller превращается в обычную коляску.

В качестве элементов питания тут выступают сменные 18-вольтовые литий-ионные батареи. Их довольно удобно заряжать, их еще и удобно заменять в случае выхода из строя. Они бюджетные и продаются практически в любом магазине техники, — сказано на сайте Bosch.

Мамам особенно понравятся функции USB-порта, с помощью которого можно зарядить смартфон сразу на прогулке, а также модуль Bluetooth для сопряжения с вашим гаджетом. Через специальное приложение вы сможете не только узнать пройденный путь, но и установить «противоугонную систему».

Сейчас дизайнеры работают над проектом коляски для двойни и даже тройни. Одноместная коляска появится в продаже зимой 2020 года. Цена коляски не сообщается.