Проведена первая в мире пересадка роговицы из стволовых клеток

Специалисты из Осакского университета впервые в мире пересадили пациенту роговицу, которая состояла из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК). Раньше для подобных операций использовали донорские материалы.

Самый главный плюс новой технологии состоит в том, что в роговице нет клеток иммунной системы доноров, а значит, шанс отторжения крайне низок, — пояснили ученые.

Роговица для трансплантации, как правило, берется у погибших людей, которые завещали свои органы для донорских нужд. Но такого материала обычно очень мало. Например, в Японии более 1600 человек находятся в очереди за донорской роговицей.

Команда ученых из Осакского университета предложила новый способ, помогающий избежать долгого ожидания органа и вероятности его отторжения.

Мы нашли способ увеличить количество доступных для пересадки роговиц с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Это чаще всего фибробласты, которым изменили активность генов, благодаря чему они вернулись в недифференцированное состояние, утратив свою специализацию, — говорится в исследовании ученых.

Сначала специалисты провели эксперимент на лабораторных кроликах. Тест показал, что зрение у животных заметно улучшилось, а вероятность отторжения материала организмом была крайне мала.

Как только технология была отработана на животных, ученые решили провести ее на добровольцах. Первым человеком с такой роговицей стала 40-летняя японка, страдавшая ретикулярной дисгенезией роговичного эпителия.

Это редкое заболевание заключается в том, что клетки в глазу практически не обновляются, из-за чего роговица со временем темнеет и человек перестает видеть.

В сообщении университета говорится, что 25 июля 2019 года женщине в левый глаз пересадили тонкий слой ткани роговицы, полученный из ИПСК донора. 23 августа ее выписали из больницы. Сообщается, что зрение женщины с момента операции улучшилось.

Конечно, пока рано говорить о полном успехе операции, так как организм может начать отторгать материал через какое-то время. Сейчас пациентка находится под контролем врачей.

Напомним, что роговица — это прозрачная часть одной из оболочек глазного яблока, она служит для преломления света и образуется из клеток эпителия.

