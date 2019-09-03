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В регионы поставят 4 тысячи новых машин скорой помощи и школьных автобусов

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Более 1,55 тысячи новых автомобилей скорой медицинской помощи и более 2,45 тысячи школьных автобусов будут направлены в российские регионы согласно решению правительства РФ.

Поставщиками этой техники станут крупнейшие российские автопроизводители — ГАЗ, УАЗ, «Форд Соллерс Елабуга», ПАЗ и КАВЗ.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

В пояснительной записке к документу сказано отмечается, что ранее для дополнительной поставки в регионы в 2019 году новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства было выделено 10 миллиардов рублей.

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