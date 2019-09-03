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США ввели санкции против космических ведомств Ирана

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© AP/TASS

© AP/TASS

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда космических ведомств Ирана: Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований, говорится в сообщении Министерства финансов США.

Данные меры означают заморозку активов этих ведомств в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан и компаний вести с ними бизнес.

Напомним, очередной виток напряженности в ситуации вокруг Ирана начался с того, что 20 июня 2019 года бойцы КСИР уничтожили американский военный беспилотник

24 июня Белый дом ввел новые санкции против Ирана и духовного лидера страны Али Хаменеи. Трамп заявил, что если Иран нападет на «что-либо американское», то получит силовой ответ вплоть до полного уничтожения.

В ответ в иранском парламенте заявили, что в случае американской агрессии армия Ирана уничтожит Израиль за 30 минут

Кроме того, президент Ирана распорядился повысить максимальный уровень обогащения урана на реакторе в Араке.

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