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Найдены тела 20 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

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© AP Photo/AP Photo/Stefanie Dazio/ТАСС

© AP Photo/AP Photo/Stefanie Dazio/ТАСС

Шериф округа Санта-Барбара в штате Калифорния Билл Браун заявил, что спасателям удалось обнаружить 20 тел погибших при пожаре на судне Conception у побережья острова Санта-Крус, сообщает телеканал CNN.

Найдены тела 11 женщин и 9 мужчин. Работа по их идентификации начнется уже сегодня, — отметил шериф.

По его словам, спасатели в аквалангах видели еще несколько тел, но пока не представляется возможным их поднять.

Как сообщал «Ридус», загоревшееся у побережья Калифорнии прогулочное судно Conception затонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Крус. 

Считающиеся пропавшими без вести 34 пассажира судна находились в подпалубных помещениях и, скорее всего, спали, так пожар на корабле начался в понедельник, 2 сентября, около 03:00 по времени тихоокеанского побережья США (13:00 мск).

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