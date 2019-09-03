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0021235

Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Бывший глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что считает самой опасной страной в мире Пакистан.

Экс-глава Пентагона, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, объяснил свою точку зрения радикализацией общества в этой стране и стремительным наращиванием ядерного потенциала.

Мэттис написал о том, что считает Пакистан самой опасной в мире страной в свой книге Call Sign Chaos: Learning to Lead, поступившей в продажу в Соединенных Штатах во вторник, 3 сентября.

Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп анонсировал отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса.

В июне нынешнего года Трамп назначил новым исполняющим обязанности руководителя Минобороны США министра армии Марка Эспера.

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