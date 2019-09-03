Найдены пилоты разбившегося Су-25

Спасатели определили примерное местоположение катапультировавшихся на Ставрополье пилотов потерпевшего аварию штурмовика Су-25УБ, сообщает «Интерфакс».

Летчиков ищут в окрестностях села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края.

В администрации Советского городского округа сообщили, что работники сельхозпредприятия видели, как самолет уходил в штопор.

«Насколько нам известно, пилоты обнаружены. В каком они состоянии — нам неизвестно», — заявил собеседник агентства.

Как сообщал «Ридус», во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Военный самолет потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Пилоты катапультировались.

В Министерстве обороны отметили, что полет выполнялся без боекомплекта, а штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Самолет Су-25УБ — учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС Советского Союза самолеты этого типа поступили в 1987 году.