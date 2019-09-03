Найдены пилоты разбившегося Су-25
- 03 сентября 2019, 18:28
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Спасатели определили примерное местоположение катапультировавшихся на Ставрополье пилотов потерпевшего аварию штурмовика Су-25УБ, сообщает «Интерфакс».
Летчиков ищут в окрестностях села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края.
В администрации Советского городского округа сообщили, что работники сельхозпредприятия видели, как самолет уходил в штопор.
«Насколько нам известно, пилоты обнаружены. В каком они состоянии — нам неизвестно», — заявил собеседник агентства.
Как сообщал «Ридус», во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Военный самолет потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Пилоты катапультировались.
В Министерстве обороны отметили, что полет выполнялся без боекомплекта, а штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
Самолет Су-25УБ — учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС Советского Союза самолеты этого типа поступили в 1987 году.
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