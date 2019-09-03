Путин поручил назначить выплаты сотрудникам первичной медпомощи
- 03 сентября 2019, 18:04
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, которые оказывают первичную помощь.
Кроме того, российский лидер поручил правительству определить дополнительный повышающий коэффициент к компенсационным выплатам медработникам, трудящимся на Крайнем Севере и в Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.
Текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля. Доклад об этом правительство должно подготовить до 1 ноября.
Кроме того, до 1 декабря правительство должно подготовить предложения по снижению налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена за счет освобождения от уплаты налога на имущество и земельного налога, отмечает ФАН.
Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Как сообщал «Ридус», в июне нынешнего года в рамках «Прямой линии» Путину рассказали о низкой доступности медицинской помощи в ряде регионов страны.
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