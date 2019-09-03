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Путин поручил назначить выплаты сотрудникам первичной медпомощи

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, которые оказывают первичную помощь.

Кроме того, российский лидер поручил правительству определить дополнительный повышающий коэффициент к компенсационным выплатам медработникам, трудящимся на Крайнем Севере и в Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

Текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля. Доклад об этом правительство должно подготовить до 1 ноября.

Кроме того, до 1 декабря правительство должно подготовить предложения по снижению налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена за счет освобождения от уплаты налога на имущество и земельного налога, отмечает ФАН.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщал «Ридус», в июне нынешнего года в рамках «Прямой линии» Путину рассказали о низкой доступности медицинской помощи в ряде регионов страны.

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