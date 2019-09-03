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В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

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В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности в среду, 4 сентября, с 15:00 до 21:00.

По данным синоптиков, желтый уровень введен из-за грозы, которая ожидается в регионе в указанное время.

Кроме того, с 15:00 4 сентября до 18:00 5 сентября в Подмосковье возможны осадки, сообщает Гидрометцентр России.

Желтый уровень обозначает, что погода потенциально опасна.

Ранее, как сообщала «Ридус», синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима.

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