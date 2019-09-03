В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
- 03 сентября 2019, 16:32
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности в среду, 4 сентября, с 15:00 до 21:00.
По данным синоптиков, желтый уровень введен из-за грозы, которая ожидается в регионе в указанное время.
Кроме того, с 15:00 4 сентября до 18:00 5 сентября в Подмосковье возможны осадки, сообщает Гидрометцентр России.
Желтый уровень обозначает, что погода потенциально опасна.
Ранее, как сообщала «Ридус», синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима.
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