В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности в среду, 4 сентября, с 15:00 до 21:00.

По данным синоптиков, желтый уровень введен из-за грозы, которая ожидается в регионе в указанное время.

Кроме того, с 15:00 4 сентября до 18:00 5 сентября в Подмосковье возможны осадки, сообщает Гидрометцентр России.

Желтый уровень обозначает, что погода потенциально опасна.

Ранее, как сообщала «Ридус», синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима.