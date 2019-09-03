Умерла актриса Зинаида Славина

На 80-м году жизни в Москве скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.

Эту печальную новость сообщил пресс-службе театра «Содружество актеров на Таганке», где она служила, ее муж.

«Она умерла в три часа ночи 3 сентября. Панихида состоится в нашем театре», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

О дате панихиды будет объявлено позднее.

В театре отметили непревзойденный талант Славиной, а также добавили, что для основателя и художественного руководителя «Содружества актеров Таганки» Николая Губенко она оставалась одной из любимых актрис.

Зинаида Славина окончила театральное училище им. Щукина в 1964 году. Известность ей принесла главная роль в дипломном студенческом спектакле Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана», который стал первым спектаклем Театра на Таганке.

В 1993 году Славина вместе с другими артистами Театра на Таганке перешла в театр под руководством Николая Губенко «Содружество актеров Таганки».

За свою актерскую карьеру она сыграла более чем в 1600 спектаклях.