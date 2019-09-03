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2017346

Жителя Якутии осудили на 13 лет за 71 выстрел в дверь своей квартиры

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МР-155 © au.ru

МР-155 © au.ru

Житель села Борогонцы Усть-Алданского района Якутии был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что 71 раз выстрелил в дверь своей квартиры.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина признан виновным сразу по трем статьям: «Хулиганство, совершенное с применением оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленное повреждение чужого имущества».

Следствием установлено, что 29 ноября 2018 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в квартире многоэтажного жилого дома, произвел из гладкоствольного ружья модели МР-155 не менее 44 выстрелов в потолок, стену и входную дверь, а также выстрелы через входную дверь квартиры в стену подъезда коридора общего пользования.

При этом, зная, что за дверью квартиры находится сотрудник полиции при исполнении своих служебных обязанностей, мужчина произвел в его сторону не менее 20 выстрелов из ружья, чем посягнул на его жизнь, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Как уточняет телеканал «360», полицейские смогли обезоружить стрелка. На месте происшествия обнаружили 71 оружейную гильзу.

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