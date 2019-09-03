Юноша оглох и ослеп из-за чрезмерной любви к фастфуду

Британский юноша, питавшийся последние десять лет исключительно чипсами, картофелем фри, сосисками и сэндвичами с ветчиной, потерял зрение и слух.

Как сообщает Daily Mail, это произошло из-за недостатка витаминов в его рационе.

Родители мальчика потакали вкусовым пристрастиям их сына, поскольку он категорически отказывался от другой еды.

В итоге уже в 14 лет житель Бристоля стал жаловаться на повышенную утомляемость. Врачи диагностировали у него анемию и назначили ему курс витаминных инъекций, а также сбалансированную диету, в которую входили мясо, овощи и фрукты.

Однако подросток не послушал докторов и продолжил есть свой любимый фастфуд, после чего к 15 годам у него ухудшились зрение и слух.

По результатам анализа выяснилось, что у пациента дефицит витаминов B12, D и меди. Более того, из-за несбалансированного питания у юноши развилась оптическая нейропатия, а к 17 годам он практически полностью ослеп и оказался полностью изолирован от общества. «После окончания школы он поступил в колледж на курсы по информатике, — приводит издание слова его матери. — Однако учебу пришлось бросить, поскольку он ничего не слышал и не видел».