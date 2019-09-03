Чем отличается мозг у собак разных пород

Команда ученых из Гарвардского университета провела первую в мире работу, в которой рассматривалось строение мозга разных пород собак. Оказалось, что селекция сильно повлияла не только на внешность и навыки четвероногих, но и на их мозг.

В рамках исследования специалисты изучили здоровье 62 домашних собак, каждая из которых была чистокровным представителем одной из 33 пород.

Чтобы исследовать мозг, собак помещали в аппарат МРТ, уточняют авторы работы.

Оказалось, что в строении мозга разных пород были сильные различия. Например, у маленьких собак, таких как лхасский апсо, мозг имеет сходную округлую форму, а у собак с вытянутым черепом мозг тоже вытянут, оптимально заполняя черепную коробку.

Но не все различия мозга связаны только с формой черепа. Также на формирование этого органа влияют особенности поведения каждой породы, — пояснили ученые.

У разных собак сильнее были развиты те области мозга, которые на физиологическом уровне отвечают за разных навыки. Например, префронтальная кора, отвечающая за социализацию и когнитивные способности, была особенно развита у военных и полицейских собак, а также у животных, предназначенных для выпаса скота.

Поисковые и охотничьи собаки, к примеру золотистые ретриверы, имеют развитые области, задействованные в координации, зрении, навигации в пространстве.

Ученые собираются продолжить исследования и в другой раз сравнить не только домашних собак, но и животных, вовлеченных в разные «профессии», такие как пастухи, поводыри, полицейские.