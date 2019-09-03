Назвавшую жителей Тулуна «быдлом» чиновницу отстранили от работы
- 03 сентября 2019, 10:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич была отстранена от работы после скандала, который вызвали ее оскорбления в адрес жителей Тулуна, пострадавших при паводках.
«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», — приводит ФАН слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
До этого слова чиновницы подверг резкой критике президент России Владимир Путин, приехавший в Иркутскую область для ознакомления с ходом восстановительных работ после паводка. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — цитирует российского лидера irk.ru.
Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, обсуждала встречу жителей затопленного Тулуна с Владимиром Путиным, брезгливо описывая их подобострастие перед главой государства: «Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья». Женщина прошлась и по их непрезентабельному внешнему виду, назвав пострадавших от наводнения «бичевней».
Сама чиновница назвала появившуюся в Сети запись фальсификацией, однако независимый эксперт, к которому обратился РЕН ТВ, подтвердил, что голос на аудиозаписи принадлежит именно Алашкевич.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного правительства, Ирина Алашкевич находится в отпуске, в который она была отправлена губернатором на время экспертизы аудиозаписи, проверка которой еще не завершена.
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