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Кипр досрочно погасил долг перед Россией

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© Pixabay.com

© Pixabay.com

Власти Кипра досрочно погасили долг перед Россией, выплатив остаток в размере 1,56 миллиарда евро, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь Министерство финансов республики.

Никосия взяла у Москвы в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро в связи серьезными проблемами из-за долгов соседней Греции.

В 2013 году Кипр попросил о реструктуризации долга, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Москва согласилась перенести погашение кредита с 2016 на 2018—2021 годы. При этом была снижена процентная ставка с 4,5 до 2,5 процента годовых.

Долг России был полностью выплачен четырьмя траншами в 2018 и 2019 году.

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