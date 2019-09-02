В Москве в тоннеле Третьего кольца ограбили машину

В Москве в тоннеле районе Третьего кольца пятеро мужчин разбили стекло в автомобиле Volkswagen и похитили у водителя портфель с 250 тысячами долларов, сообщает Telegram-канал Mash

По данным паблика, деньги были украдены у граждан Украины.

Инцидент произошел в районе Бегового тоннеля, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник столичной полиции.

По данным собеседника агентства, группа людей автомобиле Nissan заставила водителя Volkswagen остановить машину.

После этого из злоумышленников разбил молотком стекло машины потерпевшего, отнял у него сумку с крупной суммой денег, после чего неизвестные скрылись.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.