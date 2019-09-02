Экс-прокурор Крыма, депутат Государственной думы Наталья Поклонская подтвердила, что развелась с мужем.

В своем Telegram-канале политик написала не будет комментировать ситуацию, предоставив это бывшему супругу.

Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом, — подчеркнула депутат.

Ранее, как сообщал «Ридус», бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев сообщил о том, что он расстался со своей женой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться», — объяснил он причину разрыва отношений с супругой.

По его словам, сегодня «на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».

Соловьев признался, что предоставил жене возможность самой расставить приоритеты и выбрать дальнейший путь, а «как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания».

Корреспондент «Ридуса» обратился за комментарием и к Наталье Поклонской по поводу семейного разрыва, но она отказалась что-либо говорить на эту тему.

Как сообщал «Ридус», в середине августа 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьева.

Выяснилось, что их свадьба прошла в сербском ресторане «Балкан Гриль» в курортном поселке Кастрополь на юге Крыма. На торжество были приглашены 32 человека. Банкет обошелся молодоженам в 90 тысяч рублей.

Через несколько дней после бракосочетания Поклонская рассказала про будущее место жительства, которое ей теперь предстоит делить вместе с супругом.

В ноябре прошлого года Поклонская призналась, что ее муж теперь помогает ей и у них сложился «эффективный тандем».